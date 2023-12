Serie C | il 21enne Poletti dell’Albinoleffe si ritira | “Cambio vita”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lasciare il calcio e annunciare il ritiro è una scelta, ma quando arriva da un ragazzo di 21 anni la decisione fa ancora più rumore. È il caso di Amedeoche ha deciso di chiudere con il pallone e di seguire un altro percorso. Lo rende noto il suo club, l’Albinoleffe: “La società comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Amedeo. Il centrocampista classe 2002, nativo di Asti, approdato a Zanica nell’estate 2021, lascia il calcio dopo aver messo a referto 46 presenze e 3 gol in maglia bluceleste“. Una scelta dicheha voluto spiegare con la serenità d’animo e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto: “Ho fatto questa scelta perché ho deciso di cambiare. Il mondo del calcio non è ...

Ilè il grande obiettivo di gennaio, con grande attenzione alla concorrenza della Juventus. ... tedesco, con alle spalle quasi 80 presenze inA condite da 9 gol e 9 assist è il profilo ...... reduce dal successo nel Challenger di Bergamo: 75 62 lo score in favore deldi Sutton che ... in finale il francese , n.25 ATP e seconda testa didel torneo, supera 76(6) 26 63 il ...Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna, reduci da due mesi di sondaggi e missioni all’estero, sono pronti a rinforzare la squadra di Allegri ...Arrestati, dopo le perquisizioni domiciliari, due ventenni entrambi con precedenti. Sui panetti anche simboli di Ferrari e Lamborghini per certificarne la qualità ...