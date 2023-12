Serie A | i consigli inusuali al fantacalcio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Altro giro altro regalo in casaA, giunta ormai all’ultimo turno del 2023. Ial, dunque, non possono mancare anche a tale appuntamento. Il 18° turno diA chiuderà definitivamente il 2023 targato campionato italiano, in attesa dell’ultimo incontro valevole per il girone d’andata previsto però nel 2024. L’ultima giornata dell’anno si appresta dunque a regalare tanto spettacolo ai tifosi, in vista anche del big match fra Juventus e Roma che chiuderà definitivamente la giornata. Con gare di questo calibro e numerose sfide insidiose, ecco dunque giungere una mano da parte del team di Rompipallone nei confronti dei tanti fantallenatori d’Italia in difficoltà. Ad un così importante appuntamento non potevano infatti mancare i...