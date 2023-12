Serie A 2023 2024 | diciottesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ile isue Sky delladi. Ultimo turno dell’anno e penultimo del girone di andata, Juventus-Roma è di certo la sfida più interessante, quindi ecco Genoa-Inter, Milan-Sassuolo, Lazio-Frosinone, Napoli-Monza con in campo le big del nostro campionato. Di seguito ecco allora lazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv,per tutte e dieci le partite e Sky per tre di queste. Venerdì 29 dicembre ore 18.30 Napoli-Monza suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Stefan Schwoch ore 18.30 Fiorentina-Torino suTelecronaca: Dario Mastroianni e Alessandro Budel ore 20.45 Genoa-Inter su ...

Diciottesima giornata di Serie A in programma fra oggi e domani: questo l’elenco dei diffidati e squalificati , partita per partita, con l’Inter che ... (inter-news)

"La globalizzazione sta vivendo unadi infarti negli ultimi anni che ne stanno compromettendo la salute" : è medica la metafora ...Strumenti e opportunità per le imprese 5 ottobreSwiss ...La conseguente svalutazione del dollaro ha provocato unadi problemi complessi all'economia ... A settembre delIl debito pubblico americano rappresentava il 123% del PIL e, ad oggi, il ...Ultima partita di un 2023 quasi perfetto per l'Inter capolista in Serie A e con l'obiettivo di consolidare la prima piazza e, magari, aumentare il gap dalle inseguitrici. E allora Inzaghi sa bene che ...Stanco del solito intrattenimento Ravviva le tue serate con film, serie TV e sport! Scopri come vedere la BBC dall'Italia in streaming.