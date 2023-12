Serbia | Belgrado | francobolli celebrano 10mo anniversario BRI

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dic – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 28 dicembre 2023, mostra due edizioni speciali diemessi dalle Poste della, in. Queste poste ieri hanno presentato le due edizioni, cheildella Belt and Road Initiative (BRI) proposta dalla Cina e mettono in evidenza il profondo patrimonio culturale cinese. (Xin) Agenzia Xinhua