Senegal | i convocati per la Coppa d'Africa | c'è Dia!

Sono numerose le Nazionali che dal 13 gennaio all'11 febbraio si impegneranno nella Coppa d'Africa e iniziano ad essere pubblicate le liste dei giocatori. Dopo il Marocco,, Camerun e Costa d'Avorio, è ora il turno della Nigeria: Portieri : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo Difensori : William Troost - Ekong, Bright - Osayi ...Il commissario tecnico Aly Cissè ha sciolto le riserve e attraverso i canali ufficiali della federazione calcistica delsono stati resi noti i nomi dei 27per la spedizione ...Ecco i convocati del Senegal, tra le favorite per il successo finale nella Coppa d'Africa 2024 che si svolgerà tra gennaio e febbraio in Costa d'Avorio.Dia Coppa d'Africa - C'era attesa per la decisione ufficiale del Senegal in merito alla convocazione di Dia: la decisione è ...