Segnò un' epoca grazie anche a un' indimenticabile colonna sonora

Leggi su iodonna

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Uscito nel 1983, Vacanze di Natale dei fratelli Vanzina torna al cinema solo per un giorno – sabato 30 novembre (qui l’elenco completo delle sale che lo proiettano) – in una versione restaurata che farà felici i fan. Che conoscono a memoria le battute e lache contiene alcune delle canzoni più celebri degli anni Ottanta. Torna, ma non solo in sala, perché Vacanze di Natale è disponibilein streaming su Paramount+, fino al 17 gennaio. Vacanze di Natale compie 40 ...