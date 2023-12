Segnali positivi dal Mezzogiorno Studio Confindustria-Srm | Boom degli investimenti | ma ora spingere su Pnrr

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il Check-Up2023, l’analisi congiunturale sullo stato di salute dell’economia meridionale realizzato annualmente dae SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), conferma alcunie una generale tenuta delle imprese rispetto a quanto emerso nell’edizione 2022. Infatti, la stima dell’Indice sintetico dell’economia meridionale* per il 2023, elaborata tenendo conto delle principali variabili macroeconomiche, risulta in crescita per il terzo anno consecutivo, dopo il crollo registrato nel 2020. Il valore stimato per il 2023 è pari a 534,9, ossia 8,8 punti in più rispetto al dato dell’anno precedente. Inoltre, da notare che, sulla scia di quanto emerso per il 2022, si supera il livello del 2007. Ferme le criticità strutturali del sistema economico meridionale, l’analisi ...