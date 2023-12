Sedicenne pestato dal branco | un arresto e quattro indagati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa sera della vigilia di Natale aggredì una piazza Adriano, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), colpendolo insieme ad altrepersone con calci e pugni, e spedendolo in ospedale, dove è tutt’ora in prognosi riservata. Cinque giorni dopo il fatto, avvenuto mentre centinaia di ragazzi brindavano nell’area antistante l’Anfiteatro Campano, la Polizia ha fermato per tentato omicidio un 19enne di Santa Maria Capua Vetere, con vari precedenti, anche per rissa, appartenente ad una famiglia nota per traffici illeciti. Il giovane è stato condotto in carcere su ordine del giudice per le indagini preliminari. Gli altriragazzi coinvolti nel pestaggio del 16enne sono invece. Alla base dell’aggressione – secondo gli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile di ...