Se sei un albero a Milano sai di avere le ore contate | adesso tocca al bosco di via Falck

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Se sei unsai dile ore, o quanto meno di essere un soggetto ad alto rischio di annientamento. I momenti più pericolosi sono le mattine dei giorni festivi o semifestivi, quando gli attivisti votati alla difesa dell’ambiente e del suolo permeabile sono meno numerosi in città: è in quel lasso di tempo che partono ruspe e motoseghe, rigorosamente scortate dalla polizia, e, a volte senza neppure un’autorizzazione legale, fanno fuori gli alberi più contesi. È una procedura utile a mettere i movimenti davanti al fatto compiuto, a spezzare il fronte delle lotte contro la speculazione e il consumo di suolo: beh, ormai il danno è fatto, che lottate a fare? Chi vi segue più? Come diceva il Marchese del Grillo, e prima di lui Giuseppe Gioacchino Belli, “Io so’ io, e voi non siete un *****”. È ...

...della Valtrompia s'è ritrovata quest'anno sotto l'di Natale. I proprietari dell' ex Rifugio Caregno Questo è un articolo . Per continuare a leggerlo gratuitamente , registrati .gi&...... informazione reticolare (e non più ad) e diversa unità informativa (non più pagina Html, ma documento con multi Tag). La piattaforma comprende inoltreservizi digitali di base: accesso ...Rimosso ieri pomeriggio, 28 dicembre, l‘albero di Natale di piazza Politeama, a Palermo. La decisione è stata adottata dal Comune in vista del concerto di Capodanno il 31 dicembre, con l’attesissima o ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...