Se Ceferin ora vuole riscrivere pure le sentenze della Corte Ue

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Quando pensi di avere visto e conosciuto tutto il repertorio mondiale sul tema dell'arroganza, non hai ancora capito che esiste una realtà, frequentata da un gruppo di persone che si ritengono proprietari non soltanto del calcio ma anche del lavoro altrui

E il Barcellona non è certo un amico diFlorentino Perez ha aggiustato il progetto iniziale. Da club privato riservato ai soci fondatori, la Superlega dovrebbe trasformarsi in una ...L'UEFA nella persona di, al pari, se non peggio di Don Vito Corleone, interpretato da ... testuali parole: ' Lui…intanto domani si va a ttaglià i hapelli, perché si è toccato cento ...Quando pensi di avere visto e conosciuto tutto il repertorio mondiale sul tema dell'arroganza, non hai ancora capito che esiste una realtà, frequentata da un gruppo di persone che si ritengono proprie ...Blog Calciomercato.com: C'è una strana, ma evidente, similitudine fra Stefano Pioli e la Superlega. Entrambi sono entità rimaste isolate nel mondo del calcio, prive ...