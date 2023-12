Scotto | “Al Napoli è stato proposto Bonucci | su Mazzocchi ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Giovanniha pubblicato un tweet sul mercato del. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilnon va oltre i 2 mln per, ma la Salernitana ne chiede 5. Resta pronta l’alternativa Faraoni, che può arrivare dal Verona in prestito con obbligo di riscatto a 1 mln. Zanoli pronto al prestito al Genoa. Per il centrale difensivo si cerca chi conosce la Serie A. L’infortunio di Natan (fermo 1 mese e mezzo) frena l’idea di cedere Ostigard. Si cerca comunque un centrale: Buongiorno, Dragusin e Lucumi richiedono un investimento importante”. “Idea Rugani (scadenza giugno 2024) se non dovesse rinnovare con la Juventus, ma l’ingaggio di 3 mln è un problema., che al momento non interessa. Difficile arrivare a Demiral dopo lo stop al Decreto Crescita, così ...