Sci | Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Lienz e allunga in vetta alla classifica generale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il miglior tempo in entrambe le discese ha permessostatunitense di far lievitare a 2?34 il vantaggio nei confronti della tedesca Lena Dürr Il 2023 dello sci alpino si chiude nel segno dicheentrambe le manche dellodi(Austria) per portare a 93 il totale dei successi personali

La slovacca Petra Vlhova rimonta nella seconda manche dello slalom speciale femminile sulle nevi di Courchevel , in Francia, valevole come gara della ... (oasport)

Il 2023 delloalpino si chiude nel segno diShiffrin che domina entrambe le manche dello slalom di Lienz (Austria) per portare a 93 il totale dei successi personali in Coppa del Mondo, 56 dei quali ...Brignone out nella prima manche LIENZ (AUSTRIA) -Shiffrin concede il bis a Lienz: dopo la vittoria di ieri in gigante, la fuoriclasse statunitense si impone anche nello slalom. Dopo aver dominato la prima manche, la Shiffrin difende con ...Di Flavio Vanetti L’americana trionfa a Lienz lasciando la rivale più vicina ad oltre due secondi. Lo svizzero s’impone a Bormio dando una lezione ai suoi rivali Tra i due… Leggi ...Lienz, 29 dic. - (Adnkronos) - Il 2023 dello sci alpino si chiude nel segno di Mikaela Shiffrin che domina entrambe le manche dello slalom di Lienz (Austria) per portare a 93 il totale dei successi pe ...