Sci | Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Lienz e allunga in vetta alla classifica generale

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il 2023 dello sci alpino si chiude nel segno dicheentrambe le manche dellodi(Austria) per portare a 93 il totale dei successi personali in Coppa del Mondo, 56 dei quali raccolti proprio in. Il miglior tempo in entrambe le discese ha permessostatunitense di far lievitare a 2?34 il vantaggio nei confronti della tedesca Lena Dürr. In terza posizione ecco la svizzera Michelle Gisin (+2?45) che si riaffaccia così sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre un anno. Quarto e quinto posto quindi per la svedese Anna Swenn Larsson (2?94) e per la slovacca Petra Vlhova (3?24), meno incisiva del consueto tra i paletti snodati. Lara Della Mea con il 21esimo tempo è stata l’unica italiana ad aver completato lo ...