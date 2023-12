Sci Alpino | Paris | “Non era il mio anno sulla Stelvio | ora ci prepariamo bene per gennaio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Terminato il fantastico super-G di Bormio di fine 2023, che ha visto la vittoria dello svizzero Marco Odermatt, seguito da Raphael Haaser e Alexander Aamodt Kilde. Riguardo agli azzurri, in casa i nostri atleti htrovato grandi difficoltà nel tracciato, con il solo Pietro Zazzi a punti. Il ragazzo cresciutoha chiuso in 29esima posizione. Dominikbissa l’uscita di ieri dopo pochi secondi di gara. Mattia Casse segue il suo compagno lasciando immediatamente la pista. Christof Innerhofer esce dal tracciato dopo due buoni primi intermedi, andando contro le barriere e ferendosi sul viso. Il veterano azzurro è stato portato via con l’elicottero per essere visitato in ospedale. Dominikha dichiarato: “Non era il mio...