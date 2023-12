Sci alpino | Paolo De Chiesa sincero | “Disfatta azzurra a Bormio | nessuno nei 20 in superG”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’Italia è uscita con le ossa rotte dalmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Dominik Paris era l’uomo più atteso sulla pista Stelvio, dove ha vinto per sette volte in carriera e dove sperava di riscattare la caduta di ieri in discesa libera, ma è scivolato nelle battute iniziali. Mattia Casse è uscito dal tracciato dopo poche porte, dopo il sesto posto di ieri. Christof Innerhofer è invece finito nelle reti ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. Il miglior risultato è dunque quello di Pietro Zazzi, 29enne capace di chiudere al 29mo posto con un ritardo di 3.16 dallo svizzero Marco Odermatt. Il classe 1994 è stato l’unico italiano a punti, mentre Giovanni Franzoni si è fermato in 31ma piazza a 15 centesimi dalla zona punti. A completare il quadro: Guglielmo Bosca 34mo, ...

Mikaela Shiffrin vince dominando lo slalom di Lienz , valido per la Coppa del mondo difemminile 2023/2024. L'americana rifila oltre due secondi a una sorprendente Duerr e alla rediviva Gisin, a podio dopo quasi due anni. Grave errore di Moltzan nel finale, che esce senza ...L'icona della Valtellina, mentre si proietta alle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - ospiterà le gare dimaschili e quelle di skimo (alpinismo), che per la prima volta nella storia ...Super-g sulla Stelvio da dimenticare per gli azzurri, con la gara che finisce subito per Mattia ('ci alleniamo poco in queste condizioni, ma non avrei dovuto sbagliare') e ...SCI Non c'è nulla da fare per i rivali dello svizzero, dominatore della CdM dopo l'infortunio di Schwarz. La vittoria è sua, rifilando un secondo a tutti. Out i… Leggi ...