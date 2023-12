Sci alpino | Mikaela Shiffrin senza limiti | firma la vittoria n 93 a Lienz e scappa via in classifica

(Di venerdì 29 dicembre 2023). Sempre. Fortissimamente. Il 2023 del Circo Bianco, tanto per cambiare, si chiude nel nome della fuoriclasse statunitense. Anche oggi la nativa di Vail ha vinto, anzi ha dominato la scena, in una maniera imbarazzante per le rivali. Doppietta completata a, sestastagionale, 93a in carriera (147 podi totali) e, sostanzialmente, sesta Sfera di Cristallo già largamente messa in archivio. Ingenerale, infatti, la classe 1995 raggiunge quota 900 punti contro i 637 di Federica Brignone ed i 572 di Petra Vlhova. Nella Coppa di specialità,si porta a quota 430 punti con 105 di margine su Petra Vlhova e 160 su Lena ...

Ho preso tardi lo, mi ha preso dentro e in quelle situazioni non riesci più a fare niente. Oggi io e Paris abbiamo finito presto. Non è mai facile affrontare un superG così, anche l'anno scorso ...La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo il Super - G di Bormio. Marco Odermatt è perfetto sulla Stelvio e guadagna altri punti sulla concorrenza che in realtà non c'è, dato che il secondo in ...Christof Innerhofer, vittima di una brutta caduta nel supergigante di Bormio valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, "e' stato trasportato ...Christof Innerhofer si è purtroppo reso protagonista di una brutta caduta nel superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'atleta italiano era transitato al secondo ...