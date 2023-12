Sci Alpino maschile | Super G Bormio | programma e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Seconda prova delG per questa stagione e giochi dunque del tutto aperti per cambiare le situazioni viste in Val Gardena. Questa mattina alle 11.30 sarà Dominik Paris a dare il via alla gara, varcando per primo il cancelletto con la speranza di ottenere un buon posizionamento. Una gara dunque imperdibile con tanti pretendenti alla vittoria, tra cui il solito Marco Odermatt, ancora alla ricerca del gradino più alto del podio in questa stagione. Andiamo dunque a vedere chi saranno i partecipanti, ile dove vedere intelevisiva ilG del, Sci: ilCrediti foto: FIS Alpine world cup tour FacebookPartire per primi non è mai facile, perché non hai alcun tipo di ...