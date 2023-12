Sci alpino maschile | Coppa del Mondo Bormio 2023 | programma | orari e copertura tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Quando e come seguire ladeldi, appuntamento valevole per il massimo circuitodi sci. Sono dieci gli azzurri convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità sulla mitica pista ‘Stelvio’. Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. La tappa avrà luogo nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, in cui andranno in scena rispettivamente una discesa libera e un Super-G. Per entrambe le gare l’inizio è fissato alle ore 11.30. CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE/2024 Il contingente tricolore si presenta con buone ambizioni dopo il primo posto di ...

L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel corso della discesa di Bormio, lo sciatore austriaco ha riportato "la ...Brutta caduta per Marco Schwarz durante la discesa libera maschile di Bormio. L'austriaco ha subito una compressione nella prima parte della Stelvio ed è finito nelle reti di protezione. Il leader ...L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA (ITALPRESS) - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel ...Marco Schwarz ha purtroppo riscontrato la rottura del crociato destro, la lesione del menisco interno e un danno alla cartilagine. Questo è il referto medico nefasto per lo sciatore austriaco dopo la ...