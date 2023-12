Sci alpino | Italia umiliata | il peggior superG a Bormio Si cambi registro per non finire come il ciclismo

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’è uscita con le ossa frantumate daldi. Un solo azzurro è riuscito a collocarsi in zona punti: Pietro Zazzi, 29°. I piazzamenti di tutti gli altri nostri portacolori: 31° Giovanni Franzoni, 34° Guglielmo Bosca, 36° Florian Schieder, 37° Nicolò Molteni, 44° Giovanni Borsotti, fuori Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer. Un risultato che non può che definirsi umiliante per una delle nazioni più blasonate di questo sport. Una vera e propria Caporetto per lo scitricolore, un marchio indelebile: si tratta di gran lunga deldella storia per il Bel Paese a. Lo scorso anno il primo fra glini fu Innerhofer, 19°, ma almeno cinque azzurri fecero capolino in top30. L’ultima top10 risale al ...