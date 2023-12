Sci alpino | Federica Brignone | “Il mio obiettivo è rimanere focalizzata sulla sciata”

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è uscita di scena nel corso della prima manche dello slalom speciale femminile in corso a Lienz, in Austria, dove l’azzurra ieri era stata seconda in gigante. L’italiana era partita col pettorale 31 grazie ai punti accumulati nella World Cup Starting List generale, ed ha parlato ai microfoni di Rai Sport. L’analisi dell’azzurra: “Oggi la gara non era partita male, era partita bene, considerando che stavo scivolando prima della prima porta. C’era la possibilità di fare una prima manche buona anche con il mio pettorale e non sempre è così, poi mi sono impuntata e sono uscita“. Dopo una prima parte di stagione da incorniciare, l’italiana si augura di essere competitiva anche nel nuovo anno solare: “Voglio continuare a sciare così, il mio...

Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Lienz, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di2023/2024. L'americana fa il vuoto e scia in 52.81 rifilando oltre un secondo a Paula Moltzan, seconda in 53.95 (+1.14). Per il podio ci sono anche Swenn Larsson, 54.13 (+1.32), Gisin, 54.Tag: federica brignone ,Con l'ennesima superba prova, l'americana Mikaela Shiffrin in 52.81 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale ...COMELICO/CADORE - Oltre 80 soccorsi per incidenti di sciatori in pista in due giorni. Numeri record quelli registrati tra mercoledì e giovedì. Sono forse dovuti in parte alla neve, ...