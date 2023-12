Sci alpino | Cdm donne Shiffrin vince slalom Lienz | 21Della Mea

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Brignone out nella prima manche(AUSTRIA) - Mikaelaconcede il bis a: dopo la vittoria di ieri in gigante, la fuoriclasse statunitense si impone anche nello. Dopo aver ...

Una Federica Brignone così in forma forse non la si è mai vista. Ieri a Lienz dopo una prima manche non esaltante, ne ha costruito una seconda di ... (metropolitanmagazine)

Brignone out nella prima manche Lienz (AUSTRIA) - Mikaela Shiffrin concede il bis a Lienz : dopo la vittoria di ieri in gigante, la fuoriclasse ... (ilgiornaleditalia)

Brignone out nella prima manche LIENZ (AUSTRIA) - Mikaela Shiffrin concede il bis a Lienz: dopo la vittoria di ieri in gigante, la fuoriclasse statunitense si impone anche nello slalom. Dopo aver ...Terminato lo slalom di Lienz del 2023, valido per la Coppa del Mondo difemminile 2023/2024 . A vincere è stata la solita Mikaela Shiffrin , seguita da Lena Duerr ed una ritrovata Michelle Gisin . L'unica azzurra a punti è stata Lara Della Mea , 21esima al ...Marco Odermatt, l'eccezionale sciatore svizzero, ha dato spettacolo sulla leggendaria pista della Stelvio nella due giorni di Coppa del Mondo di sci alpino a Bormio. Dimostrando una superiorità ...L'Italia è uscita con le ossa rotte dal superG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dominik Paris era l'uomo più atteso sulla pista Stelvio, dove ha vinto p ...