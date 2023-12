Sci alpino | Cdm donne Shiffrin vince slalom Lienz | 21^ Della Mea

Messe in archivio le tappe di Lienz e Bormio, la Coppa del Mondo di sci alpino si prende qualche giorno di meritate vacanze. Quando , quindi, si ... (oasport)

Terminato lo slalom di Lienz del 2023, valido per la Coppa del Mondo di sci Alpino femminile 2023/2024. A vincere è stata la solita Mikaela ... (sportface)

Anche oggi gara interrotta sulla Stelvio, dove è in corso il Super-G maschile di Coppa del Mondo. Se ieri era stato Marco Schwarz autore di una ... (sportface)

L’ Italia è uscita con le ossa frantumate dal superG di Bormio. Un solo azzurro è riuscito a collocarsi in zona punti: Pietro Zazzi, 29°. I ... (oasport)

Sci Alpino - Federica Brignone : “Secondo posto fantastico”

Una Federica Brignone così in forma forse non la si è mai vista. Ieri a Lienz dopo una prima manche non esaltante, ne ha costruito una seconda di ... (metropolitanmagazine)