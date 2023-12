Sci alpino | brutta caduta per Innerhofer | cosa è successo nel superG di Bormio

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Christofsi è purtroppo reso protagonista di unaneldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’atleta italiano era transitato al secondo intermedio con un ritardo di 1.28 dallo svizzero Marco Odermatt ed era in lizza per un piazzamento in top-15, sembrava in controllo della situazione e invece in una curva verso sinistra ha preso il palo, ha perso il controllo dello sci (che non si è sganciato), è volato a terra ed è finito nelle reti. L’impatto è stato violento e il 39enne è rimasto a terra per alcuni istanti. L’altoatesino si è poi rialzato e ha iniziato a toccarsi il ginocchio sinistro. Successivamente si è steso a terra, il volto era insanguinato e l’azzurro era dolorante. Le ginocchia erano regolarmente piegate. ...