Sci Alpino | Brignone | “L’obiettivo è continuare a sciare così anche nel 2024”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Terminato lo slalom di Lienz del 2023, valido per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023/. A vincere è stata la solita Mikaela Shiffrin, seguita da Lena Duerr ed una ritrovata Michelle Gisin. L’unica azzurra a punti è stata Lara Della Mea, 21esima al traguardo, con Marta Rossetti uscita inspiegabilmente nella seconda m, senza inforcate o errori particolari. Le parole di Lara: “Qualche punto serve sempre per provare a migliorare il pettorale di partenza, ma non sono contenta della mia seconda m, non sono mai riuscita a trovare il ritmo. Mi concentro subito sulla tappa di Krankjska Gora di inizio gennaio: essendo di Tarvisio le considero gare di casa“. Federicaha commentato la sua porzione di prima m, ottima ma terminata con un’uscita dal tracciato. ...

L'icona della Valtellina, mentre si proietta alle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - ospiterà le gare di sci maschili e quelle di skimo (sci alpinismo), che per la prima volta nella storia ...L'Italia è uscita con le ossa rotte dal superG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dominik Paris era l'uomo più atteso sulla pista Stelvio, dove ha vinto p ...L'Italia deve correre ai ripari nello sci alpino: non si vedono nuovi campioni tra i giovani. Il rischio è di precipitare nell'anonimato come già accaduto al ciclismo.