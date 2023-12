Sci alpino | a Lienz va in scena lo slalom Federica Brignone cerca punti | duello Shiffrin-Vlhova

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ultimo appuntamento del 2023 per la Coppa del Mondo femminile di sci. Dopo il gigante di ieri, si replica nuovamente a, ma questa volta in. Tutto pronto per l’ennesimostagionale tra Mikaelae Petra, le assolute dominatrici della specialità. Finora due vittorie a testa, conche si è imposta a Levi e Killington, mentreha timbrato il cartellino nel primodi Levi e poi nell’ultima occasione a Courchevel. Proprio sul tracciato francese le due grandi rivali hanno mostrato di essere di un’altra categoria rispetto alle avversarie, con la terza classificata arrivata ad oltre due secondi dalla coppia di testa.punta alla doppietta sul tracciato ...

L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel corso della discesa di Bormio, lo sciatore austriaco ha riportato "la ...Brutta caduta per Marco Schwarz durante la discesa libera maschile di Bormio. L'austriaco ha subito una compressione nella prima parte della Stelvio ed è finito nelle reti di protezione. Il leader ...Da soli, con gli amici o la famiglia. Lontani dalla città e avvolti dal bianco delle neve. All’insegna di una cena gourmet o con gli sci ai piedi. Accompagnati dai tradizionali fuochi d’artificio o da ...Ultimo appuntamento del 2023 per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo il gigante di ieri, si replica nuovamente a Lienz, ma questa volta in slalom. Tutto pronto per l'ennesimo duello stagi ...