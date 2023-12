Schumacher | spunta un video dell' incidente | cosa ha detto un testimone

La mattina di quel giorno di dieci anni fa, però, un sasso nascosto proprio dalla neve ha fatto cadere, che stava attraversando un tratto non battuto per spostarsi da una pista all'altra. ...I dubbi di RalfTutti questi elementi hanno quindi generato le voci su un possibile passaggio di Vesti per il 2024 in sostituzione di Sargeant , anche se l'ex pilota di F1 come Ralf ...Dieci anni di silenzio sulle condizioni di Michael Schumacher dopo l’incidente sugli sci di Meribel: perché non ci sono notizie ufficiali e ...ma l'esecuzione di Arisa dell'Ave Maria di Schubert è da brividi Schumacher, terapie continue: portato in pista su una Mercedes-Amg Vanessa Ballan, lutto in Veneto per il funerale. E spunta l’ultimo ...