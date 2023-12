Schumacher | 10 anni dopo il drammatico incidente VIDEO

Per diecile reali condizioni di salute disono state " giustamente " protette da una barriera impenetrabile. Ad oggi sono noti pochi dettagli in più, che agli occhi dei tifosi di ...Neglila famigliasi è scontrata con diversi media che avevano pubblicato informazioni sulle condizioni di Michael. Nel 2016, per esempio, Corinna Betsch citò in giudizio il ...In una sentita intervista a RTL Sebastian Vettel ha voluto ricordare il suo amico, collega e mentore Michael Schumacher.Sulle condizioni del campione di F1 regna il massimo riserbo Ginevra, 29 dic. (askanews) - Sono passati dieci anni da quando per un incidente, la vita di Michael Schumacher è ...