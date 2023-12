Schlein difenda la norma contro il guardonismo giornalistico se vuole crescere

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Fnsi, il sindacato unico dei giornalisti (rarissimo caso di sindacato unico in un Paese democratico), ha tenuto ieri una piccola dimostrazione di protestalaapprovata dal Parlamento ideata da Enrico Costa (Azione) subito ribattezzata «legge bavaglio»la quale ha votato l’opposizione tranne Azione e Italia viva. Il sindacato dei giornalisti, che per diritto divino è sempre guidato da un ex segretario dell’Usigrai – non esattamente un’accademia di cultura liberale – ha proposto di boicottare la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni, mettendosi il bavaglio da sé: non c’è che dire, un’abilemossa. Lache imbavaglierebbe i giornalisti in realtà non li imbavaglia affatto, ma evita a chi viene sottoposto a misure cautelari di essere sputtananato su questioni ...