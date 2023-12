Scacchi | Mondiali blitz 2023 | Carlsen nell’enorme gruppo di testa | scoppia lo scandalo Dubov-Nepomniachtchi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Giornata di fuoco aidiin scena a Samarcanda, Uzbekistan. Si comincia con Magnusche per poco non viene rinchiuso da un addetto in mezzo alla porta d’ingresso della sala di gioco (il che ha generato vari meme sui social) e si finisce con una partita-che farà discutere parecchio e che è ancora oggetto di ricorso in questi minuti. Allo stato attuale delle cose, il norvegese è indopo i primi 12 turni (su 21, gli altri si giocano domani) a cadenza 3? più 2 secondi di incremento a mossa per giocatore. Assieme a lui sono a quota 9 punti il francese Maxime Vachier-Lagrave, gli indiani Arjun Erigaisi e Nihal Sarin e il quartetto di russi Alexander Riazantsev-Vladislav Artemiev-Daniil-Ian ...

AGI - Semplicemente ingiocabile. Magnus Carlsen, numero uno delle classifiche, ha vinto il suo quinto mondiale di'rapid', ovvero con partite a tempo ridotto (in questo caso 15 minuti più 10 secondi di incremento a mossa). Il campione norvegese, ex campione del ... Per l'asso norvegese si tratta del quinto titolo, il secondo consecutivo. Secondo gradino del podio per Fedoseev e terzo per il cinese Yangyi ... Al termine della parabola dei Mondiali rapid di scacchi 2023 di scena a Samarcanda, in Uzbekistan, il re è sempre lui, Magnus Carlsen. Il norvegese porta a casa per la quinta volta il titolo iridato c ...