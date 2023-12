Scacchi | Dubov-Nepomniachtchi | partita persa a entrambi ai Mondiali blitz 2023 Lo scandalo e le ragioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Per le dimensioni assunte, lo si può ormai definire “lodi Samarcanda”. In Uzbekistan, infatti, idi, al via oggi e al termine domani, sono oggetto di una controversia non da poco che coinvolge i due russi Daniile Ian, protagonisti in negativo dei fatti dell’11° turno della rassegna iridata in questione. Antefatto: isono quelli che, su 21 turni nel torneo Open e su 17 in quello femminile, mettono di fronte larga parte dei migliori al mondo sul tempo di riflessione di 3 minuti per giocatore più 2 secondi di incremento a ogni mossa., lampo, appunto.e Nepo sono entrati con 8 punti nell’undicesima ...