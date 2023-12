Sassuolo | Dionisi | 'Sfavoriti contro il Milan | ma dobbiamo crederci Sulle condizioni di Berardi e il mercato'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Alessio, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il: le sue dichiarazioni. DA CO...

“Nell’ultima mezz’ora eravamo in controllo nella loro metà campo e abbiamo giocato per vincerla. Poi abbiamo fatto un errore e l’abbiamo pagato: ... (sportface)

(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore:. Verona - Salernitana VERONA (4 - 3 - 3): ...Commenta per primo Samuele Mulattieri non ha convintoe il. Secondo il Corriere dello Sport , l'attaccante potrebbe partire a gennaio e, tra le destinazioni papabili, c'è Frosinone , squadra con la quale si è guadagnato il titolo di ...Il sito tedesco Transfermarkt, portale famoso per le valutazioni di mercato dei calciatori delle principali leghe mondiali, ha rilasciato l’aggiornamento di metà stagione dei Valori di Mercato (VdM) d ...Finite le feste di Natale, spazio di nuovo alla Serie A. Dopo il turno di settimana scorsa, le squadre ritornano in campo per le ultime partite del 2023. Si inizia alle 18:30 con due gare ...