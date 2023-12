“Saranno Campioni” | Giorgia Pedone | una nuova speranza per il tennis femminile

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sull’onda dell’entusiasmo per i trionfi di Jannik Sinner e della Coppa Davis, dopo ben 47 anni di attesa, ilitaliano vuole aspirare ad aprire un nuovo ciclo anche tra le donne. Come non ricordare le ragazze d’oro della racchetta (Schiavone, Pennetta, Errani e Vinci), che ci hanno fatto sognare a cavallo tra gli anni 2000 e 2010? Dopo una pausa “fisiologica”, stiamo ritornando ai vertici, come dimostra la recente finale agguantata, e persa contro il Canada, nelle Billie Jean King Cup Finals di Siviglia. C’è una talentuosa ragazza siciliana che vuole emulare le gesta delle nostre campionesse: durante tutto il 2023 ha avuto una crescita costante ed impetuosa, che la proiettano come uno dei prospetti più futuribili delazzurro: stiamo parlando di. Nata il 31 agosto 2004, palermitana, ...

...percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in una piazzetta a pochi passi dalla spiaggia per l'ultimo colpo choc) chepresenziate da originali e variopinte befane. I grandi...Michael è uno deipiù amati della storia della Formula 1, specialmente in Italia, perché è ... novità sulla questione ''salute di Michael Schumacher'' non ce ne sono e non ce ne, ...La squadra azzurra dello snowboard alpino, soprattutto al maschile, può essere considerata come un autentico “Dream Team” della disciplina. Nomi del calibro di Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron Ma ...Le conseguenze dell’annullamento degli sgravi fiscali per i calciatori in arrivo dall’estero saranno immediati Già a partire dal prossimo mercato di gennaio, che avrà inizio il 2 gennaio. Scontato dir ...