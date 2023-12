Salvini | «Immorali gli sconti fiscali ai calciatori stranieri» | così è saltato il decreto crescita

Soddisfazione in casa Lega, il partito diha definito "" gli sconti invitando i club a investire sui "giovani italiani e non su stranieri strapagati che peraltro sono spesso scarsi" ...Il vicepremier e capo della Lega Matteosfiora i 100mila euro (99.699), 15mila in meno rispetto all'anno precedente. Tra i leader politici nessuno si avvicina alle cifre di Renzi: Elly ...La Lega esulta dopo lo stralcio della norma sugli sconti fiscali per i calciatori che arrivano dall’estero, proposta da Claudio Lotito e da ...Saltata la proroga agli sconti fiscali per gli sportivi, estrazioni aggiuntive per il Superenalotto: cosa comprende il decreto ...