Salvini contro il calcio | «Decreto Crescita stoppato? Ecco perché»

(Di venerdì 29 dicembre 2023)fa discutere e soprattutto arrabbiare tutto il mondo del, dopo che ieri sera è andato in scena lo stop al. Il leader della Lega Nord, vicepremier, spiega la decisione. LA SPIEGAZIONE – Su Twitter, dopo ventiquattro ore ricche di critiche da tutti i club di Serie A, prova a esporsi Matteo. Con delle motivazioni piuttosto discutibili: “L’obiettivo del Governo è aiutare ilitaliano anche e soprattutto valorizzando i vivai. Per questo motivo, la Lega Nord ha ritenuto di stoppare la norma che consente ai calciatori stranieri di pagare meno tasse. Sono convinto che sia una scelta di equità e buonsenso. Ilha permesso ai club di acquistare atleti dall’estero con lo sconto: un aiuto straordinario, ...

Matteo Salvini ha motivato l'abolizione del Decreto Crescita per gli sportivi provenienti dall'estero: a suo avviso una misura necessaria.