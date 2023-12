Salto con gli sci | 4 trampolini di Oberstdorf | vince Wellinger davanti a Kobayashi | terzo Kraft

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nella prima tappa della Tournée dei Quattro2023/2024 dicon gli sci in programma ail padrone di casa Andreascon 309,3 punti, frutto di unda 128 metri. Dietro di lui si piazza Ryoyua quota 306,3 punti, mentre chiudeil favorito della vigilia Stefan, che è stato però penalizzato dal vento nel momento del. Male invece l’altro tedesco Geiger. Rimane ancora tutto aperto dunque per la vittoria finale della Tournée, dato che i punteggi sono comunque ravvicinati e nessuno è riuscito a fare la differenza. Buon risultato per l’Italia, che nella giornata di ieri aveva centrato la qualifica con ben quattro saltatori. Alex Insam ha chiuso al ...