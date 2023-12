Saltano gli incentivi per il calcio | ecco perché sono d’accordo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ieri è saltata la norma, tanto voluta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, per prorogare di due mesi (giusto in tempo per il mercato invernale) la riduzione del 50% dell’imponibile Irpef sui redditi dei calciatori che, dopo aver lavorato all’estero, vengono a giocare in Italia. L’incentivo è saltato e vi dico la verità: non mi metterò di certo a piangere. Tanti tifosi diranno che è sbagliato,un settore come quello del– che vanta sei miliardi di debiti e con l’85% delle spese dei club che se ne va in stipendi – è evidente che faccia fatica a competere con Paesi con regimi fiscali migliori del nostro. Ma è anche vero che non possiamo permetterci di garantire a questi straordinari presidenti pieni di debiti una situazione fiscale agevolata per portare a casa i loro beniamini. Figuratevi un po’ voi: ioben ...