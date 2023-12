Salta la proroga del decreto crescita | cosa cambia per l’Atalanta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nella serata di giovedì (28 dicembre) il Consiglio dei Ministri ha deciso di nonre il famoso “”, ovvero quel cavillo normativo che permetteva ai club calcistici italiani di risparmiare una percentuale di stipendio lordo dei calciatori provenienti dall’estero grazie agli sgravi fiscali, previsti fino al 50% sull’Irpef (dal 2022) per i lavoratori che hanno più di 20 anni e con uno stipendio superiore al milione di euro. In soldoni, la norma permetteva ai club di risparmiare sulle tasse consentendo al giocatore straniero in arrivo nel nato paese di ricevere un ingaggio netto più alto. E quindi permetteva di gestire in maniera diversa il calciomercato. Il “ritorno al passato” scatterà l’1 gennaio, in concomitanza con il via alla finestra di gennaio. Per il quale cambieranno inevitabilmente tutte le dinamiche. Anche ...

Il suo commento a Notizie.com è stato: "laper il decreto crescita Bella e grande fesseria che è stata fatta, vedranno che cavolo di errore è stato fatto, non va bene così anche ...Tra queste,la norma che prevedeva unafino a fine febbraio 2024 degli sgravi fiscali per il rientro dei cervelli per gli sportivi, a condizione che le società sportive fossero in ...Dopo una “accesa discussione” in Consiglio dei Ministri è saltata la proroga di due mesi sugli sconti fiscali per gli sportivi. Resterà la stretta che scatterà dal 1 gennaio 2024 ..."Salta la proroga per il decreto crescita Bella e grande fesseria che è stata fatta, vedranno che cavolo di errore è stato fatto, non va bene così anche perché ...