Salta il Decreto Crescita | il calcio italiano traballa

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Al DLA Piper Sport Forum qualche settimana fa Giorgio Furlani aveva parlato di «distruzione del». Senza illa fine è dietro l’angolo: è a forte rischio la competitività della Serie A rispetto alle altre leghe europee. La notizia è di ieri: a partire da lunedì i vantaggi fiscali garantiti allo sport non saranno più applicabili. Niente proroga, nemmeno quella “mini” di qualche mese ipotizzata in settimana. Così ha deciso la Riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi ieri a Palazzo Chigi. Uno schiaffo alla Serie A. Solo poche settimane fa, ospite a un convegno organizzato a San Siro sul tema “tra performance sportiva e finanziaria” l’ad del Milan aveva lanciato l’allarme: «I risultati sportivi portano ricavi, matutto se venisse tolto il ...

... riunito ieri sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani, il- legge "...la proroga agli sconti fiscali per gli sportivi, che avrebbe consentito ai club di Serie A di attirare i ...IL SOLE 24 ORE 'Superbonus, ok alsalva spese. Arriva il mini aiuto per i redditi bassi' ... 'il maxi sconto agli sportivi' titola Trovati nella stessa sezione. A centro pagina risalta la ...Niente più Decreto Crescita per il calcio italiano. Secondo indiscrezioni, è saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che prolungava fino a febbraio gli sconti fiscali ...Serie A - "Schiaffo al calcio". Clamoroso dietrofront: stop al decreto crescita. Il governo fa saltare la proroga agli sgravi. Mercato in salita: è dura puntare ai big.