Salmo | esce il singolo A te e famiglia | testo della canzone

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 dicembre 2023)torna con A te e, un pezzo che, uscito pochi giorni primafine del 2023, è un vero e proprio regalo di Natale per i fan del rapper. Un brano forte, d’impatto che, in pieno stile, ria farci ripercorrere il 2023 con una vena di critica e consapevolezza. “A te e”: il nuovo brano diLo aveva annunciato facendo finta che fosse un brano per Sanremo poi scartato da Amadeus, invece è tutt’altro. A te eè il nuovo brano di, che dopo il successo dell’album CVLT pubblicato insieme a Noyz Narcos sembra voler far chiudere col botto il 2023 suoi ai fan. Il cantante sardo ha deciso di scrivere un pezzo che potrebbe essere definito una critica sociale in un momento storico in cui, tra ...