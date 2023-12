Salerno | traffico di droga | arrestato 65enne residente a Scafati

Leggi su zon

(Di venerdì 29 dicembre 2023) I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto un soggetto di 65 anni, nato in Uruguay e), recentemente condannato per associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di sostanze stupefacenti. Il soggettoera organico ad una organizzazione criminale dedita all’importazione in Italia, attraverso il porto di, di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dalla Colombia. In particolare, aveva il compito di individuare i canali per il recupero e il trasporto dello stupefacente fuori dagli spazi doganali die si occupava, altresì, del soggiorno in Italia degli emissari dei fornitori colombiani. Già destinatario di un’ordinanza ...