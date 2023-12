Salerno | prelevano soldi da bancomat delle vittime | arrestate

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nella mattinata del 28 dicembre 2023, i Carabinieri della StazioneDuomo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari di G. M. e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza di G. B., emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, per furto con destrezza e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, in due differenti circostanze, le indagate oltre ad essersi impossessate del denaro presente nel portafogli sottratto allesi sarebbero impossessante anche delcon il quale hanno effettuato degli indebiti prelevamenti. Il provvedimento cautelare perè ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle ...

Disavventura per in 30enne di Castel San Giorgio , vittima di una truffa legata alla sua carta prepagata. Nello specifico, il giovane ha ricevuto una notifica di addebito di 250 euro sulla sua ......e di recupero di materiale sono stati messi in campo su tutto il territorio del Comune di. ... residenti fuori Provincia, chedai sacchetti piccoli oggetti di metallo o abiti dismessi -...Nella mattinata del 28 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione Salerno Duomo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti ...Secondo l’ipotesi accusatoria, in due diverse circostanze, le donne si sarebbero impossessate del denaro contenente nei portafogli delle vittime e delle loro carte di credito per poter prelevare altro ...