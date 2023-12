Salernitana | nella lista di Sabatini ci sono Defrel e Bonazzoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lavuole raggiungere la salvezza per la sua terza stagione consecutiva in Serie A eavrebbe già segnato diversi nomimercato Lavuole raggiungere la salvezza per la sua terza stagione consecutiva in Serie A eavrebbe già segnato diversi nomimercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il dirigente del club campano per prima cosa vorrebbe rivoluzionare l’attacco:del Sassuolo edel Veronai primi due obiettivi dell’ex Roma.

Il Milan , dopo il deludente pareggio acciuffato nel finale con la, si prepara a una nuova sfida contro il Sassuolo nel match valevole per la diciottesima ...in conferenza stampa...... a prescindere dalle sfide con Roma e. In palio però non c'è solo questo, ma anche ... siamo soddisfatti dei nostri numeri finora ma dovremo continuare a fare bene siafase offensiva ...La sfida tra Juventus ed Inter al momento è un confronto non semplice con i nerazzurri che sono nettamente favoriti nel duello con i bianconeri. Milanesi avanti in tutti i duelli e ...Verona-Salernitana, pronostico, quote scommesse e stato di forma, per questa partota del campionato italiano di calcio in Serie A.