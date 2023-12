Salernitana | Inzaghi in bilico | Verona decisiva

L’ultima del 2023 per la Salernitana di Filippo Inzaghi sarà in casa dell’Hellas Verona per uno scontro salvezza che sa quasi di spareggio. Il ... (sportface)

LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; ... Genoa e Frosinone 19; Sassuolo 16; Verona e Udinese 14; Cagliari 13; Empoli 12;9 *...Commenta per primo Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Filippoha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani sera tra Hellas Verona e. Questo l'elenco completo dei calciatori granata: Portieri : Allocca, Costil, Salvati; ...Assenze pesanti per Filippo Inzaghi in vista del match contro il Verona: il tecnico della Salernitana dovrà infatti rinunciare a due titolari come Ochoa e Dia, entrambi infortunati. Out anche Fiorillo ...Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani sera.