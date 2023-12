Saldi invernali | quando iniziano? Ecco le date regione per regione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In molti attendono iper comprare quel cappotto che stanno puntando da giorni o addirittura da mesi, quelle scarpe che tanto desiderano. I2024 sono in dirittura d’arrivo. La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni – che si è riunita il 21 novembre scorso – ha stabilito la data di inizio. Quali sono quindi ledeiper? Ogniinizia iin un periodo diverso, così come anche per la durata delle promozioni ci sono variazioni di zona in sona. Vediamo quali sono. ABRUZZO: 5 GENNAIO – (PER 60 GIORNI) BASILICATA: 5 GENNAIO – 2 MARZO 2024 PROVINCIA DI BOLZANO: 5 GENNAIO – 18 FEBBRAIO ...