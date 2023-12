SAG-AFTRA utilizza un' immagine realizzata con l' Intelligenza Artificiale e online scoppia la polemica

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un summit in arrivo a gennaio è stato promosso sulle pagine del sindacato SAG-con un'usando l'alcuni artisti hanno protestato. Il sindacato SAG-è sotto accusa dopo averto un'con l'per promuovere il suo evento Labor Innovation & Technology Summit, nonostante l'uso della tecnologia sia stato a lungo uno dei punti al centro delle trattative con gli studios durante lo sciopero. L'appuntamento in programma a gennaio a Las Vegas ha lo scopo di confrontarsi e riflettere su come l'innovazione tecnologica avrà un impatto sul futuro dei lavoratori del settore. La critica ...

Presto, ai loro picchetti si è unita anche la Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, o, il sindacato degli attori americani , per dare vita a una ...La fine dello sciopero ha riacceso i motori delle case di produzione, tra le pellicole pronte a ripartire anche il sequel del film The Batman con protagonista Robert Pattinson ( FOTO ). Stando a quanto ...Un summit in arrivo a gennaio è stato promosso sulle pagine del sindacato SAG-AFTRA con un'immagine realizzata usando l'Intelligenza Artificiale e online alcuni artisti hanno protestato.