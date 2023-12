“Sabato è fuori” Grande Fratello | altro che nomination | guai per il concorrente dopo quello che è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023), finalmente la nuova puntata è sempre più vicina. Per il mese di dicembre infatti il doppio appuntamento settimanale si è dimezzato e il pubblico aspetta con trepidazione la diretta con Alfonso Signorini & Co. Nel frattempo però tutto vede, tutto sente e anche tutto registra. E in questi ultimi giorni non solo Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, anche Giuseppe Garibaldi ha fatto arrabbiare gli spettatori. Intanto per lo scontro, l’ennesimo, avuto con Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese ha usato delle parole molto forti quando ha scoperto che Marco Maddaloni lo ha definito “un giocatore” e Beatrice Luzzi, riportando il suo discorso, ha usato il termine “burattinaio“: “Secondo me èdi testa. Ha dei problemi“, ha detto nella notte Garibaldi a Letizia Petris e Perla Vatiero,aver ...