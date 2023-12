Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). L’Italia senza preti. Seminari chiusi e vocazioni in calo. E’ finito il modello del sacerdote amato e temuto, consigliere e confessore. Ma non c’è tempo per disperarsi, nuove idee maturano e si fanno largo per far fronte alla crisi e tornare alle origini – di Matteo Matzuzzi 2024, urne roventi. Quest’anno più di mezzo mondo andrà a votare, e le protagoniste saranno le coalizioni.c’è in ballo in Europa eStati Uniti – di Siegmund Ginzberg 2024, bavaglio alle risate. Battute sui ricchi? Discriminano una minoranza. Il cinema muto: e i non vedenti? E’ il politically correct del futuro (forse) – di Saverio Raimondo ...