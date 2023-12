Rustico alla mortadella | per un aperitivo top servito freddo!

(Di venerdì 29 dicembre 2023): per untop serviloPer svuotare il frigo la ricetta di questa pagina è perfetta. Infatti qui sotto è possibile trovare la ricetta delche è una torta salata super soffice e saporita. Questoè buonissimoanche da freddo infatti si rivelerà unperfetto anche per i palati più scettici e schizzinosi. Realizzare questa torta salata è davvero facile in quanto basterà solo mescolare gli ingredienti tra di loro per poi inserire tutto in forno. Una volta tiepida potrà assaggiarla tutta la famiglia e tutti non potranno fare a meno di chiedere una fetta in più. Per preparare questo piatto svuotafrigo basta leggere qui ...

Si porta in tavola tiepido, nello stesso recipiente di cottura, posandolo magari su un piatto di portata elegante per " nobilitarne " ilaspetto esteriore. Buon appetito da Nonna Itala . ...Le camere in stilesono dotate di tutti i comfort, fra l'altro per il primo mattino c'è un ... Con 50 euro a persona poi si ha accessodegustazione nelle cantine e chi lo desidera può ...Ristorante Jim a Grosio (SO), Sport e Sunny Valley a Santa Caterina Valfurva (SO), Al Filò a Bormio (SO), Agriturismo Fracia a Teglio (SO) e Agriturismo Baita de l’All a Valdidentro (SO), La Piöda a L ...Mare e paesini, hotel e ristoranti in Versilia, da scoprire in un viaggio dall'entroterra alla costa toscana dove l'"epoca bella" si è solo rinnovata ...