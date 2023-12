Russia | i vip alla festa ‘quasi nudi’ | il caso scuote Mosca

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unaorganizzata al Mutabor club dia tema “quasi nudi” ha scatenato le proteste dei conservatori, dDumaChiesa ortodossa, e anche dei soldati al fronte in Ucraina, e quindi l’arresto, per 15 giorni, del rapper Nikolai Vasilyev, noto come Vacio, che si era presentato con indosso solo un calzino a coprire il pene. Altri influencer e celeb seminudi quasi quanto lui hanno visto i loro lucrosi contratti con le televisioni, promoter e altri sponsor strappati. Vasilyev ha ricevuto anche una multa di 200mila rubli (più di duemila euro) per propaganda di relazioni sessuali non tradizionali. Ma le conseguenze non si fermano qui. E’ una delle prime volte inin cui lo strumento repressivo scatta non contro gli oppositori ma contro chi, senza mai protestare, ha fatto ...