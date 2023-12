Rossi-Marquez | esplode una nuova bufera | attacco in mondovisione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il team director della scuderia VR46, Alessio “Uccio” Salucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Marc. Alessio Salucci è stato il braccio destro di Valentinoda sempre. Conosciutisi durante gli anni d’asilo, i due si sono accompagnati in un’esperienza unica per entrambi: Uccio ha affiancato l’amico fraterno e campione in ogni momento della sua carriera, a partire da Honda a Yamaha fino a Ducati e al rientro in Yamaha. I due hanno, perciò, condiviso momenti memorabile e dopo l’addio ai motori da professionista, il “Dottore” ha voluto fare emergere il compagno eleggendolo Team Director della sua VR46. Perciò, il team director della scuderia VR46, gestita per l’appunto da Valentino, Uccio Salucci, è stato intervistato da “Il Corriere dello Sport”. Nel corso dell’intervista ha esposto alcuni pareri riguardo ai suoi ...